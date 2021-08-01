Про те, що відбувається в Туреччині в епіцентрах пожеж 1 серпня, читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо Туреччину охопили жахливі лісові пожежі: усе, що відомо, фото і відео

Станом на 1 серпня рятувальники контролюють ситуацію зі 107 загоряннями.

Міністр сільського і лісового господарства країни Бекір Пакдемірлі розповів, що 5 пожеж вирують у туристичних провінціях Анталія та Мугла. Крім того, осередки сильного вогню є у 32 провінціях Туреччини.

Кількість загиблих зросла

Через страшну стихію вже загинули 6 людей. Перед тим повідомляли про 4 жертв пожеж. Понад 2 сотні людей зазнали травм.

Людей евакуюють

У курортному Бодрумі довелось евакуювати людей з трьох п'ятизіркових готелів. Люди зі своїми речами тікали з небезпечного району, оскільки вогонь підбирався дуже близько.