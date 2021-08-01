По состоянию на 1 августа экстренные службы смогли взять под контроль ситуацию со 107 возгораниями.

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Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли.

Политик тоже отметил, что 5 пожаров бушуют в туристических провинциях Анталия и Мугла.

Всего с 28 июля очаги сильного огня зафиксированы в 32 провинциях Турции.

Число погибших продолжает расти

Масштабные лесные пожары, охватившие турецкое государство, продолжают уносить жизни.

В результате стихии умерли уже 6 человек.

Обратите внимание! Горячие линии: консульства Украины в Анталии – +90 554 169 96 60; посольства Украины в Турции – +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93.

Пожары в Турции: что известно

Масштабные лесные пожары вспыхнули в Турции 28 июля. Огонь приближался к курортному городу Анталия.

Задымленный район Манавгат и город Сиде. В результате пожара 6 граждан Турции погибли, а еще более 400 пострадали.

Вернувшаяся из Турции украинка рассказала, что в отеле пепел и ужасный запах горелого. Женщина отдыхала в городе Сиде.

Консул Украины в Турции проинформировал, что в стране в настоящее время находится 100 тысяч украинских туристов.

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