Станом на 1 серпня екстрені служби змогли взяти під контроль ситуацію зі 107 загоряннями.

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Про це повідомив міністр сільського і лісового господарства країни Бекір Пакдемірлі.

  • Політик теж зазначив, що 5 пожеж вирують у туристичних провінціях Анталія та Мугла.

Загалом з 28 липня осередки сильного вогню зафіксовані у 32 провінціях Туреччини.

Кількість загиблих продовжує зростати

Масштабні лісові пожежі, що охопили турецьку державу, продовжують забирати життя.

  • Унаслідок стихії померли вже 6 людей.

Пожежі в Туреччині: що відомо

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