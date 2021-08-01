Станом на 1 серпня екстрені служби змогли взяти під контроль ситуацію зі 107 загоряннями.
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Про це повідомив міністр сільського і лісового господарства країни Бекір Пакдемірлі.
- Політик теж зазначив, що 5 пожеж вирують у туристичних провінціях Анталія та Мугла.
Загалом з 28 липня осередки сильного вогню зафіксовані у 32 провінціях Туреччини.
Кількість загиблих продовжує зростати
Масштабні лісові пожежі, що охопили турецьку державу, продовжують забирати життя.
- Унаслідок стихії померли вже 6 людей.
Пожежі в Туреччині: що відомо
- Масштабні лісові пожежі спалахнули у Туреччині 28 липня. Вогонь наближався до курортного міста Анталія.
- Задимлений район Манавґат та місто Сіде. Внаслідок пожежі 6 громадян Туреччини загинули, а ще понад 400 – постраждали.
- Українка, яка повернулась з Туреччини розповіла, що у готелі попіл та жахливий запах горілого. Жінка відпочивала у місті Сіде.
- Консул України у Туреччині поінформував, що в країні на даний час перебуває 100 тисяч українських туристів.
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