Пожежі в Туреччині досі намагаються загасити. Тільки 1 серпня відповідальність за початок пожеж взяли терористи. Їхня заява начебто є у розпорядженні ЗМІ.

До теми Пожежі у Туреччині 1 серпня: осередки займання під контролем, кількість жертв зросла

Терористична група взяла на себе відповідальність за початок пожеж в Туреччині

Дочірня група терористичної організації РПК "Діти вогню" взяла на себе відповідальність за пожежі на узбережжі Середземного та Егейського морів,

– мовиться у повідомленні.

Поки що немає реакції турецької влади

"Діти вогню" кажуть, що пішли на підпал, оскільки "режим не розуміє іншої мови і його пора поставити на коліна вогнем". Офіційна влада Туреччини наразі на цю інформацію не відреагувала.

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