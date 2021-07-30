Ситуация в Мармарисе и Бодруме

В Мармарисе из-за закрытия дорог в районе Турунч туристов везут в другие отели. Об этом сообщают источники 24 канала.

Читайте также Турцию охватили ужасные лесные пожары: все, что известно, фото и видео

Сейчас в районе Турунч происходит охлаждение мест, где произошел пожар. Это будет продолжаться до вечера, вечером обещали открыть дорогу и регион,
– сказал собеседник.

Отметил также, что на территории Мармариса частично закрыты дороги.

  • В то же время дорога, ведущая в аэропорт Даламан – открыта без ограничений.

Кроме этого, источник добавили, что в Бодруме огонь удалось полностью потушить. Туристы живут согласно забронированных заявок.

Лесные пожары в Турции: что известно

К теме Украина призывает воздержаться от поездок в охваченные огнем регионы Турции