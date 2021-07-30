Ситуація у Мармарисі та Бодрумі

У Мармарисі через закриття доріг у районі Турунч туристів везуть в інші готелі. Про це повідомляють джерела 24 каналу.

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Зараз у районі Турунч відбувається охолодження місць, де сталася пожежа. Це триватиме до вечора, ввечері обіцяли відкрити дорогу і регіон,

– сказав співрозмовник.

Зазначив також, що на території Мармариса частково закриті дороги.

Водночас дорога, що веде до аеропорту Даламан – відкрита без обмежень.

Окрім цього, джерело додали, що у Бодрумі вогонь вдалося повністю загасити. Туристи живуть згідно заброньованих заявок.