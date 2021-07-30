У відомстві зазначили, що з 28 липня Туреччиною розповсюджуються лісові пожежі. Спровоковані вони аномально високими температурами.

Зверніть увагу Атака на туризм, – жителі Туреччини припускають, що пожежі в країні не випадкові

Страждають популярні туристичні регіони, зокрема – провінції Анталія, Адана, Мерсін та Мугла. Саме їх часто обирають для відпочинку українці.

Також у відомстві зазначили, що серед місцевих мешканців є жертви. Під загрозою перебувають туристичні об'єкти в містах Бодрум та Мармаріс.

Що рекомендує МЗС

У міністерстві закликали утриматися від мандрівок до уражених стихією регіонів. Мовляв, подальший розвиток надзвичайної ситуації – непрогнозований.

Туристи з України в Туреччині: що відомо

  • Раніше український консул Андрій Білик повідомив, що у Туреччині наразі перебуває приблизно 100 тисяч туристів з нашої країни.
  • За даними МЗС, постраждалих та жертв серед них немає. У відомстві вже вирішують, як у разі потреби повертати громадян додому.
  • Українські рятувальники 30 липня вилетіли в Туреччину. Там вони допомагатимуть колегам боротися з лісовими пожежами.