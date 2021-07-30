У відомстві зазначили, що з 28 липня Туреччиною розповсюджуються лісові пожежі. Спровоковані вони аномально високими температурами.

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Страждають популярні туристичні регіони, зокрема – провінції Анталія, Адана, Мерсін та Мугла. Саме їх часто обирають для відпочинку українці.

Також у відомстві зазначили, що серед місцевих мешканців є жертви. Під загрозою перебувають туристичні об'єкти в містах Бодрум та Мармаріс.

Що рекомендує МЗС

У міністерстві закликали утриматися від мандрівок до уражених стихією регіонів. Мовляв, подальший розвиток надзвичайної ситуації – непрогнозований.

Важливо! Гарячі лінії: консульства України в Анталії – +90 554 169 96 60; посольства України у Туреччині – +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93.

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