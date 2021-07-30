В ведомстве отметили, что с 28 июля в Турции распространяются лесные пожары. Спровоцированы они аномально высокими температурами.

Обратите внимание Атака на туризм, – жители Турции предполагают, что пожары в стране не случайны​

Страдают популярные туристические регионы, в частности – провинции Анталия, Адана, Мерсин и Мугла. Именно их часто выбирают для отдыха украинцы.

Также в ведомстве отметили, что среди местных жителей есть жертвы. Под угрозой находятся туристические объекты в городах Бодрум и Мармарис.

Что рекомендует МИД

В министерстве призвали воздержаться от путешествий в пораженные стихией регионы. Мол, дальнейшее развитие чрезвычайной ситуации – непрогнозируемое.

Важно! Горячие линии: консульства Украины в Анталии– +90 554 169 96 60; посольства Украины в Турции– +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93.

Туристы из Украины в Турции: что известно