В ведомстве отметили, что с 28 июля в Турции распространяются лесные пожары. Спровоцированы они аномально высокими температурами.
Обратите внимание Атака на туризм, – жители Турции предполагают, что пожары в стране не случайны
Страдают популярные туристические регионы, в частности – провинции Анталия, Адана, Мерсин и Мугла. Именно их часто выбирают для отдыха украинцы.
Также в ведомстве отметили, что среди местных жителей есть жертвы. Под угрозой находятся туристические объекты в городах Бодрум и Мармарис.
Что рекомендует МИД
В министерстве призвали воздержаться от путешествий в пораженные стихией регионы. Мол, дальнейшее развитие чрезвычайной ситуации – непрогнозируемое.
Туристы из Украины в Турции: что известно
- Ранее украинский консул Андрей Билык сообщил, что в Турции сейчас находится около 100 тысяч туристов из нашей страны.
- По данным МИД, пострадавших и жертв среди них нет. В ведомстве уже решают, как в случае необходимости возвращать граждан домой.
- Украинские спасатели 30 июля вылетели в Турцию. Там они будут помогать коллегам бороться с лесными пожарами.