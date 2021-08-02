Про це розповіла українка Дарина Бахарева, яка там мешкає. За її словами, у Мармарисі ще є окремі осередки, де тліють дерева, але місцеві жителі та пожежники намагаються його загасити.

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Як реагують туристи та місцеві жителі

Бахарева зазначила, що коли наприкінці липня пожежі лише спалахнули, а біля готелів відпочивальників горіли ліси, то усі панікували та були дуже наляканими. Однак зараз люди відпочивають та намагаються зберігати спокій.

Водночас місцеві жителі в Туреччині дуже обурені ситуацією. Вони вважають, що влада могла відреагувати на вогонь у лісах раніше.

Насправді у Мармарисі критичної ситуації немає. Тут все почалося, але пішло на південний захід,

– розповіла українка.

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Бахарева також зазначила, що зараз чимало готелів надають допомогу туристам у вигляді безплатного розміщення постраждалих. Водночас пожежники цілодобово чергують, а місцева влада контролює їхню роботу.

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Пожежі у Туреччині: коротко