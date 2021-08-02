Про це розповіла українка Дарина Бахарева, яка там мешкає. За її словами, у Мармарисі ще є окремі осередки, де тліють дерева, але місцеві жителі та пожежники намагаються його загасити.
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Як реагують туристи та місцеві жителі
Бахарева зазначила, що коли наприкінці липня пожежі лише спалахнули, а біля готелів відпочивальників горіли ліси, то усі панікували та були дуже наляканими. Однак зараз люди відпочивають та намагаються зберігати спокій.
Водночас місцеві жителі в Туреччині дуже обурені ситуацією. Вони вважають, що влада могла відреагувати на вогонь у лісах раніше.
Насправді у Мармарисі критичної ситуації немає. Тут все почалося, але пішло на південний захід,
– розповіла українка.
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Бахарева також зазначила, що зараз чимало готелів надають допомогу туристам у вигляді безплатного розміщення постраждалих. Водночас пожежники цілодобово чергують, а місцева влада контролює їхню роботу.
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Пожежі у Туреччині: коротко
- У Туреччині наприкінці липня спалахнули пожежі, через які вже загинуло 8 людей. У Мармарисі через закриття доріг у районі Турунч туристів везли в інші готелі.
- Влада низки турецьких провінцій ввела заборону на відвідування лісових масивів. Це стосується, як громадян країни, так і туристів.
- Україна 30 липня скерувала у Туреччину 2 екіпажі пожежних літаків Ан-32П із групою забезпечення, яка складається з 14 осіб.
- Єврокомісія також направить у Туреччину 3 літаки для боротьби з масштабними пожежами в країні. Вони входять до європейського резерву засобів цивільного захисту.