Словенський дипломат Янез Ленарчич заявив, що Євросоюз висловлює цілковиту солідарність з Туреччиною у такий важкий для неї час. Він заявив про готовність й надалі допомагати у ліквідації пожеж в країні.

До теми Українські рятувальники показали гасіння пожеж у Туреччині: відео

ЄС постійно контактує з владою Туреччини

Комісія вже допомогла залучити один літак Canadair з Хорватії та ще 2 – з Іспанії. Водночас координаційний центр Євросоюзу постійно контактує з владою Туреччини, щоб уважно стежити за ситуацією та направляти допомогу в країну.

Туреччина, що потерпає від безпрецедентних лісових пожеж, активувала механізм цивільного захисту ЄС,
– заявили у Єврокомісії.

Дізнайтеся більше Рятувальники у Туреччині змогли взяти під контроль понад 100 лісових пожеж

Пожежі у Туреччині: коротко

  • Пожежі у Туреччині спалахнули наприкінці липня в місті Манавґат. Через вітер і спеку вогонь швидко поширювався. Згодом він дістався Анталії.
  • Через пожежі вже загинули 8 осіб. Також відомо про приблизно 800 постраждалих.
  • У курортному Бодрумі довелось евакуювати людей з 3 готелів. Вони тікали з небезпечного району, оскільки вогонь підбирався дуже близько.