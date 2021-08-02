Словенский дипломат Янез Ленарчич заявил, что Евросоюз выражает полную солидарность с Турцией в такое тяжелое для нее время. Он заявил о готовности и в дальнейшем помогать в ликвидации пожаров в стране.
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ЕС постоянно контактирует с властями Турции
Комиссия уже помогла привлечь один самолет Canadair из Хорватии и еще 2 – из Испании. В то же время координационный центр Евросоюза постоянно контактирует с властями Турции, чтобы внимательно следить за ситуацией и направлять помощь в страну.
Турция, страдающая от беспрецедентных лесных пожаров, активировала механизм гражданской защиты ЕС,
– заявили в Еврокомиссии.
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Пожары в Турции: коротко
- Пожары в Турции вспыхнули в конце июля в городе Манавгат. Из-за ветра и жары огонь быстро распространялся. Впоследствии он добрался до Анталии.
- Из-за пожаров уже погибли 8 человек. Также известно о примерно 800 пострадавших.
- В курортном Бодруме пришлось эвакуировать людей из 3 отелей. Они убегали из опасного района, поскольку огонь подбирался очень близко.