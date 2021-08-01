Досвідчені українські рятувальники в Туреччині працюють з 30 липня. Саме тоді Україна скерувала їх на допомогу Туреччині, яка потерпає від лісових пожеж.

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Українські рятувальники гасять масштабні пожежі в Туреччині

Всього від початку робіт здійснено 16 скидів води – 128 тонн,

– підсумували в ДСНС.

У ДСНС розповідають, що інформація про хід ліквідації пожежі постійно оновлюється.

Приміром, 30 липня українська авіація ДСНС здійснила перші два скиди води (орієнтовно 16 тонн). Ще 14 скидів (112 тонн) здійснили 31 липня.

Українські рятувальники гасять пожежі в Туриччині: дивіться відео

Зверніть увагу! 30 липня Україна скерувала 2 екіпажі пожежних літаків Ан-32П із групою забезпечення в складі 14 осіб. Це досвідчені фахівці, які вже мають досвід роботи у гірських районах. Також їх раніше залучали до ліквідації масштабних пожеж у Чорногорії, Ізраїлі та Грузії.

Пожежі в Туреччині: коротко