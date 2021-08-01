Опытные украинские спасатели в Турции работают с 30 июля. Именно тогда Украина направила их на помощь Турции, которая страдает от лесных пожаров.

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Украинские спасатели тушат масштабные пожары в Турции

Всего с начала работ осуществлено 16 сбросов воды – 128 тонн,

– подытожили в ГСЧС.

В ГСЧС рассказывают, что информация о ходе ликвидации пожара постоянно обновляется.

К примеру, 30 июля украинская авиация ГСЧС осуществила первые два сброса воды (ориентировочно 16 тонн). Еще 14 сбросов совершили (112 тонн) совершили 31 июля.

Украинские спасатели тушат пожары в Турции: смотрите видео

Обратите внимание! 30 июля Украина направила 2 экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения в составе 14 человек. Это опытные специалисты, которые уже имеют опыт работы в горных районах. Также их ранее привлекали к ликвидации масштабных пожаров в Черногории, Израиле и Грузии.

Пожары в Турции: коротко