Сейчас пожарные активно тушат 10 очагов возгораний в 5 провинциях. Масштабы бедствия еще оценивают.

Кстати Турцию охватили ужасные лесные пожары: все, что известно, фото и видео

Ужасные последствия пожаров

Опубликовали фото, как зеленые леса после пожаров стали полностью черными. В горах стоят обугленные стволы ранее широколиственных деревьев. Например, лесной массив в районе Ичмелер полностью превратился в пепел.

Уцелели лишь насаждения в окрестностях поселений.



Последствия пожаров / Фото BirGun



Выгорели леса / Фото BirGun​

Что известно о пожарах в курортной Турции

О масштабных лесных пожарах в Турции стало известно 28 июля. Сначала загорелся лес в городе Манагавт возле курортной Анталии. Огонь быстро распространялся из-за ветра.

В результате бедствия погибли 8 человек, травмированы – более 200;

На помощь турецким спасателям вылетели наши спасатели. Украинские самолеты прибыли в Турцию 30 июля.

Впоследствии огонь добрался и до гостиниц. В Бодруме эвакуировали туристов из 5-звездочных отелей.

Пожары могли возникнуть из-за поджога. Уже задержали предполагаемого поджигателя.

По состоянию на 2 августа взяли под контроль 125 из 132 возгораний.

Масштабные пожары в Турции, смотрите видео: