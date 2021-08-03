Сейчас пожарные активно тушат 10 очагов возгораний в 5 провинциях. Масштабы бедствия еще оценивают.
Кстати Турцию охватили ужасные лесные пожары: все, что известно, фото и видео
Ужасные последствия пожаров
Опубликовали фото, как зеленые леса после пожаров стали полностью черными. В горах стоят обугленные стволы ранее широколиственных деревьев. Например, лесной массив в районе Ичмелер полностью превратился в пепел.
Уцелели лишь насаждения в окрестностях поселений.
Последствия пожаров / Фото BirGun
Выгорели леса / Фото BirGun
Что известно о пожарах в курортной Турции
- О масштабных лесных пожарах в Турции стало известно 28 июля. Сначала загорелся лес в городе Манагавт возле курортной Анталии. Огонь быстро распространялся из-за ветра.
- В результате бедствия погибли 8 человек, травмированы – более 200;
- На помощь турецким спасателям вылетели наши спасатели. Украинские самолеты прибыли в Турцию 30 июля.
- Впоследствии огонь добрался и до гостиниц. В Бодруме эвакуировали туристов из 5-звездочных отелей.
- Пожары могли возникнуть из-за поджога. Уже задержали предполагаемого поджигателя.
- По состоянию на 2 августа взяли под контроль 125 из 132 возгораний.
Масштабные пожары в Турции, смотрите видео: