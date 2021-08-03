Наразі пожежники активно гасять 10 осередків займань у 5 провінціях. Масштаби лиха ще оцінюють.

До речі Туреччину охопили жахливі лісові пожежі: усе, що відомо, фото і відео

Жахливі наслідки пожеж

Опублікували фото, як зелені ліси після пожеж стали повністю чорними. В горах стоять обвуглені стовбури раніше широколистих дерев. Наприклад, лісовий масив у районі Ічмелер повністю перетворився на попіл.

Вціліли лише насадження в околицях поселень.



Наслідки пожеж / Фото BirGun



Вигоріли ліси / Фото BirGun​

Що відомо про пожежі у курортній Туреччині

Про масштабні лісові пожежі у Туреччині стало відомо 28 липня. Спочатку зайнявся ліс у місті Манаґавт біля курортної Анталії. Вогонь швидко поширювався через вітер.

Через лихо загинули 8 осіб, травмовані – більше ніж 200;

На допомогу турецьким рятувальникам вилетіли наші надзвичайники. Українські літаки прибули у Туреччину 30 липня.

Згодом вогонь добрався і до готелів. У Бодрумі евакуйовували туристів з 5-зіркових готелів.

Пожежі могли виникнути через підпал. Вже затримали ймовірного палія.

Станом на 2 серпня взяли під контроль 125 зі 132 займань.

Масштабні пожежі у Туреччині, дивіться відео: