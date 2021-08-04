Влада евакуювала людей. Масштабні пожежі також знищують будинки. На щастя, жертв та постраждалих немає.

До теми У Греції через лісові пожежі довелося евакуйовувати кілька сіл

Через пожежі у Греції евакують людей

Масштабні пожежі спалахнули в Греції 3 серпня. Через рекордну спеку загоряння почались на острові Евбея та у передмістях Афін.

У вівторок, 3 серпня, у країні спалахнула 81 пожежа. Влада Греції заявила, що від вечора 3 серпня й до ранку 4 серпня у країні спалахнула ще 41 пожежа,

– повідомило видання Greek reporter.

Через жахливі пожежі на острові Евбея 81 людина зібралась на пляжі. Люди розповіли, що вогонь палав всю ніч. Їм довелось залишити свої будинки та домашніх тварин. З пляжів людей морем евакуювала берегова охорона. Також люди приватними човнами допомагали з евакуацією.

Людей евакуювали морем з острова Евбея: дивіться відео

Людей також евакуювали на півострові Пелопоннес. Окрім того, пожежі вирують в Варимпопі – там вогонь знищив понад 40 будинків.

Відомо, що пожежі палають через високу температуру повітря – подекуди вона сягала 45 градусів тепла. Аналогічна ситуація у Туреччині, Італії, Албанії.

Група реагування на стихійні лиха Євросоюзу заявила, що допомога, включаючи пожежників та літаки вже надійшла в країни, які потерпають від пожеж.



Через пожежі у Варимпопі згоріли машини / Фото Greek reporter

Пожежі палають на околицях Афін

На околицях Афін пожежники гасили вогонь вранці, коли спека була не надто сильна. Вночі навколо Татої, за 20 кілометрів на північ від Афін, вогонь гасили понад 500 пожежників. Відомо, що згоріло щонайменше 80 автомобілів.

Наземні екіпажі виконали життєво важливу роботу, борючись з жахливими пожежами в приміських лісах. Ми не втратили людських життів. Будинки будуть відбудовані, і з часом ліс знову виросте,

– заявив прем'єр-міністр Киріакос Міцотакіс.

За словами влади, вогонь зруйнував чи пошкодив понад 100 будинків та підприємств. Понад 500 людей змушені були ночувати в готелях. Через пожежі довкола Афін над містом – велика хмара диму.

Масштабні пожежі у Греції: коротко