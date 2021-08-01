Епіцентр загоряння зафіксували у районі Ахая в суботу, 31 липня. До ліквідації вогню залучили близько 100 надзвичайників, 5 машин і 2 гелікоптери.

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Місцевих мешканців евакуювали

Пожежі швидко розповсюджувалися та наблизилися до житлових будинків. Рятувальники провели евакуацію у декількох села, а саме:

Лампір;

Камарес;

Зірія;

Ано Зірія.

Надзвичайники теж передали екстрене повідомлення місцевим, які перебувають поблизу вогню, зі закликом "терміново евакуюватися".

Зверніть увагу! Потужні пожежі фіксують не лише у Греції. Нині стихія вирує й на південному узбережжі Туреччини. Там осередки сильного вогню виявили у 32 провінціях.

Пожежі у курортній Туреччині: головне

Масштабні лісові пожежі спалахнули у Туреччині 28 липня.

Унаслідок потужних загорянь загинуло 6 турецьких громадян.

Окрім цього, від вогню постраждали ще понад 400 людей.

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