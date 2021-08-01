Епіцентр розташовувався на відстані 60,8 кілометра на північний захід від острова Кос в Егейському морі. Там живуть близько 19 тисяч людей.

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Однак загрози цунамі не було. Інформації про постраждалих теж немає.

У Греції вирують пожежі

Наприкінці липня у Греції масово спалахнули лісові пожежі. Загалом рятувальники гасили 46 осередків займань. Із більшістю з них вдалось впоратись ще на початковій стадії.

Поліція встановлює причини пожеж. Раніше грецька влада застерегла громадськість від непотрібної роботи та подорожей через спеку, оскільки температура в Афінах досягла +40 градусів.

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