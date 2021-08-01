Эпицентр располагался на расстоянии 60,8 километра к северо-западу от острова Кос в Эгейском море. Там живут около 19 тысяч человек.

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Однако угрозы цунами не было. Информации о пострадавших тоже нет.

В Греции бушуют пожары

В конце июля в Греции массово вспыхнули лесные пожары. Спасатели тушили 46 очагов возгораний. С большинством из них удалось справиться еще на начальной стадии.

Полиция устанавливает причины пожаров. Ранее греческие власти предостерегли общественность от ненужной работы и путешествий из-за жары, так как температура в Афинах достигла +40 градусов.

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