Подземные толчки ощутили в 12 километрах от Ниноцминда. Это районный центр в регионе Самцхе-Джавахети.
Ранее Второй раз за неделю: в Карпатах произошло землетрясение
Сообщений о разрушениях пока нет
Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров. Пока никаких данных о пострадавших или разрушениях нет.
Смотрите на карте, где произошло землетрясение:
Отметим, что Грузию часто трясет за последний месяц:
- 25 мая толчки почувствовали на севере страны. Эпицентр находился в 31 километре от поселка Казбеги. Магнитуда землетрясения тогда была значительно больше – 4,9. То, что земля колеблется под ногами, могли сказать даже жители столицы Грузии – Тбилиси.
- Уже 6 июня Грузию всколыхнуло двойное землетрясение. Первое произошло в около 20:00 в 23 километрах от Ниноцминда. Его магнитуда достигала 3,1
- Уже через 11 минут в 25 километрах от города снова трясло.