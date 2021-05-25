Национальный центр сейсмического мониторинга сообщает, что вблизи эпицентра землетрясение хорошо ощутили, но это поселение не такое, чтобы там могли быть разрушения.

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Толчки были зафиксированы в 31 километре к юго-востоку от поселка Казбеги. Магнитуда землетрясения составила 4.9. Относится к среднему классу землетрясений,

– говорится в сообщении.

Сейсмолог Манана Дзманашвили также отметила, что возможно, за этим землетрясением последуют более слабые толчки.

По ее словам, они не опасны, вероятно, землетрясение могли чувствовать и в Тбилиси, но его сила была совсем незначительной.

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В США у побережья штата Орегон зафиксировали землетрясение. Магнитуда толчков составила 5,3.

На юго-западе Ирана 18 апреля произошло землетрясение магнитудой 5,9. В целом зафиксировали около 10 толчков.

В Индонезии на острове Ява 10 апреля произошло землетрясение магнитудой 6. В результате по меньшей мере 7 человек погибли и еще 12 человек получили ранения.

Поселок Казбеги (новое название Степанцминда), Грузия карта