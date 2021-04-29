Эпицентр землетрясения зафиксировали возле побережья штата Орегон на глубине 10 метров. Магнитуда землетрясения составила 5,3.

Землетрясение зафиксировали в четверг, 29 апреля примерно в 13:58 по украинскому времени. В результате подводного землетрясения не возникло цунами. Информации о пострадавших и разрушениях – нет.

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Последний раз мощные подземные толчки вблизи побережья Орегона фиксировали еще 5 сентября 2019 года. Тогда магнитуда по шкале Рихтера составляла 5,8.

Штат Орегон, США: карта

Землетрясения в апреле 2021 года: последние новости

• Иран

В Иране 18 апреля произошло землетрясение магнитудой 5,9. Там зафиксировали аж 10 толчков. Больших разрушений не было, однако по меньшей мере 5 человек получили травмы.

• Индонезия

На острове Ява в Индонезии 10 апреля произошло землетрясение магнитудой 6. В результате по меньшей мере 7 человек погибли и еще 12 человек получили ранения.

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• Румыния

Мощное землетрясение, которое произошло в Румынии 10 апреля, могли почувствовать даже в Одесской области. Его магнитуда составляла 4,5.

* Папуа-Новая Гвинея

Возле побережья Папуа-Новой Гвинеи 27 апреля произошло мощное землетрясение магнитудой 5,7. Никто не пострадал.