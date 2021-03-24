В Китае 24 марта примерно в 6 часов утра произошло мощное землетрясение. Эксперты оценили его магнитуду в 5,4 балла. Известно, что в результате чрезвычайной ситуации погибли по меньшей мере 3 человека.

Землетрясение произошло в китайском регионе Синьцзян. Он расположен на западе страны.

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После мощного землетрясения специалисты зафиксировали еще 10 повторных потрясений. Магнитуда некоторых из них составляла 3,4 балла.

Последствия непогоды

В Китае повреждены крыши, также пришлось эвакуировать сотни жителей. Их дома или разрушены, или же они находились в опасном месте. Лидеры населенного пункта, который пострадал, создали временное место переселения.

Также местные власти остановили железнодорожное сообщение между столицей региона Урумчи, Хотан и Аксу.

Землетрясения в Китае: главное