Погибшие и сотни эвакуированных: в Китае произошло мощное землетрясение
В Китае 24 марта примерно в 6 часов утра произошло мощное землетрясение. Эксперты оценили его магнитуду в 5,4 балла. Известно, что в результате чрезвычайной ситуации погибли по меньшей мере 3 человека.
Источник:Wionews
Землетрясение произошло в китайском регионе Синьцзян. Он расположен на западе страны.
К теме Землетрясение в Японии: из-за подземных толчков объявили угрозу цунами – видео
После мощного землетрясения специалисты зафиксировали еще 10 повторных потрясений. Магнитуда некоторых из них составляла 3,4 балла.
Последствия непогоды
В Китае повреждены крыши, также пришлось эвакуировать сотни жителей. Их дома или разрушены, или же они находились в опасном месте. Лидеры населенного пункта, который пострадал, создали временное место переселения.
Также местные власти остановили железнодорожное сообщение между столицей региона Урумчи, Хотан и Аксу.
Землетрясения в Китае: главное
- Стоит отметить, что Китай регулярно страдает от землетрясений. В стране есть много горных регионов, которые больше всего страдают.
- В феврале 2003 года произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8 балла. Оно привело к гибели 268 человек в Синьцзяне.
- Также зафиксировали землетрясение магнитудой 7,9 балла в провинции Сычуань. Это было в 2008 году, тогда по меньшей мере 69 195 человек погибли, ранены 374 177 человек, а 18 392 – пропали без вести.
Поделиться новостью