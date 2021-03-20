Землетрясение в Японии: из-за подземных толчков объявили угрозу цунами – видео
Вблизи побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2. Метеорологи предупредили об угрозе цунами. Подземные толчки ощущали даже в столице страны – Токио.
Источник:The Japan Times
По информации Главного метеорологического агентства, эпицентр землетрясения расположен на северо-западе страны, в префектуре Мияги. Очаг толчков – на глубине 60 километров под водой.
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Подземные толчки ощутили и в Токио
В Токио в помещениях расшатывались светильники, а на улице – фонари. Цунами угрожает прежде всего префектуре Мияги. Первые волны высотой 1 метр уже добрались до побережья.
Согласно предварительной информации, землетрясение не повлияло на работу атомных электростанций "Токай-2", "Фукусима-1", "Фукусима-2".
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