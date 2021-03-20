Вблизи побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2. Метеорологи предупредили об угрозе цунами. Подземные толчки ощущали даже в столице страны – Токио.

По информации Главного метеорологического агентства, эпицентр землетрясения расположен на северо-западе страны, в префектуре Мияги. Очаг толчков – на глубине 60 километров под водой.

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Подземные толчки ощутили и в Токио

В Токио в помещениях расшатывались светильники, а на улице – фонари. Цунами угрожает прежде всего префектуре Мияги. Первые волны высотой 1 метр уже добрались до побережья.

Согласно предварительной информации, землетрясение не повлияло на работу атомных электростанций "Токай-2", "Фукусима-1", "Фукусима-2".

Обратите внимание! Правительство Японии создало антикризисный штаб, чтобы противодействовать возможному стихийному бедствию. Пока информации о разрушениях и жертвах или пострадавших нет.

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