В Исландии сейсмологи зарегистрировали более 50 тысяч землетрясений за последние три недели. Такое большое количество может свидетельствовать о приближении извержения вулкана.

Пока ученые не могут спрогнозировать точную дату извержения вулкана, а жители учатся жить с толчком земли под ногами.

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Что говорят исландцы о землетрясениях

Активная зона толчков расположена в 30 килиметрах от столицы Рейкьявик. В Исландии люди привыкли к извержению вулканов, однако именно в этой зоне их не было сотни лет. Сейсмическая активность началась 24 февраля, когда страну всколыхнуло второе по величине землетрясение.

Люди просыпаются из-за землетрясений. Некоторые из них были магнитудой 5 баллов. Я не думаю, что кто-то помнит что-то подобное,

– рассказала Элизабет Палмадоттир из исландской метеорологической службы.

Смотрите видео землетрясения в Исландии:

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир рассказала, что для людей такое количество землетрясений очень стрессовое, особенно для тех, которые живут возле сейсмической активности.

Even more interesting - the previous video clip didn’t quite do this quake(s?) justice. Looks a lot like a doublet! ️️as suggested by the drum plots / @DJCManns’s account from Reykjavík.@RUVohf @seismo_steve https://t.co/nfCi5zqZom pic.twitter.com/sRNiPgAgbu — Tom Winder (@twinderseis) March 14, 2021

Какой вулкан может извергнуться в Исландии

Самым активным вулканом в Исландии является Гримсвотна, который за последние 800 лет извергался около 65 раз. Только в прошлом году, в октябре, у него появились признаки того, что скоро может произойти новое извержение. Ученые пока не уверены, произойдет ли оно в ближайшее время.

К слову, на вулкане Гримсвотна 28 февраля 2021 года произошло 1 землетрясение силой 2,3 балла и 13 землетрясений силой менее 2 баллов.



Вулкан Гримсвотна в Исландии / Фото Janie Masson