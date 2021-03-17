В Ісландії сейсмологи зареєстрували понад 50 тисяч землетрусів за останні три тижні. Така велика кількість може свідчити про наближення виверження вулкана.

Наразі вчені не можуть спрогнозувати точну дату виверження вулкану, а мешканці вчаться жити з поштовхом землі під ногами.

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Що кажуть ісландці про землетруси

Активна зона поштовхів розташована в 30 кілометрах від столиці Рейк’явік. В Ісландії люди звикли до виверження вулканів, однак саме в цій зоні їх не було сотні років. Сейсмічна активність розпочалась 24 лютого, коли країну сколихнув другий за величиною землетрус.

Люди просинаються через землетруси. Деякі з них були магнітудою 5 балів. Я не думаю, що хтось пам'ятає щось подібне,

– розповіла Елізабет Палмадоттір з Ісландської метеорологічної служби.

Дивіться відео землетрусу в Ісландії:

Прем'єр-міністерка Ісландії Катрін Якобстдотір розповіла, що для людей така кількість землетрусів дуже стресово, особливо для тих, які живуть біля сейсмічної активності.

Even more interesting - the previous video clip didn’t quite do this quake(s?) justice. Looks a lot like a doublet! ️️as suggested by the drum plots / @DJCManns’s account from Reykjavík.@RUVohf @seismo_steve https://t.co/nfCi5zqZom pic.twitter.com/sRNiPgAgbu — Tom Winder (@twinderseis) March 14, 2021

Який вулкан може вивергнутись в Ісландії

Найактивнішим вулканом в Ісландії є Грімсвотна, який за останні 800 років вивергався близько 65 разів. Тільки минулого року, у жовтні, у нього з’явились ознаки того, що скоро може відбутись нове виверження. Вчені поки не впевнені, чи відбудеться воно найближчим часом.

До слова, на вулкані Грімсвотна 28 лютого 2021 році стався 1 землетрус з 2,3 балами, а 13 землетрусів з силою менше 2 балів.



Вулкан Грімсвотна в Ісландії / Фото Janie Masson