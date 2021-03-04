Нову Зеландію сколихнув надпотужний землетрус: є загроза цунамі
У Новій Зеландії в ніч на 5 березня стався потужний землетрус магнітудою 7,2. Осередок поштовхів залягав на глибині близько 94 кілометрів.
Джерело:NDTV
Геологічна служба США попередила про загрозу цунамі у Тихому океані у межах 300 кілометрів від епіцентру поштовхів.
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Влада просить людей піднятися на високогір'я
Найближче велике місто до епіцентру – Гісборн з населенням близько 35 500 людей. Місцевим, які проживають біля узбережжя від мису Ранавей до затоки Толага наказали евакуюватися.
Будь-хто біля узбережжя, хто відчув тривалий або сильний землетрус, повинен одразу піти до найближчої височини або якнайдалі вглиб країни,
– наголосили у Нацагентстві з надзвичайних ситуацій.
Влада повідомляє, що перші хвилі, можливо, вже досягли районів навколо Східного мису від мису Ранавей до затоки Толага близько 03:34 за місцевим часом.
Вони також заявляють, що цунамі продовжуватиметься протягом декількох годин, і загроза повинна розглядатися як реальна, поки попередження не буде скасовано.
Інформація про жертв та руйнування наразі не надходила.
Десятки тисяч людей відчули поштовхи
Понад 60 тисяч людей на веб-сайті GeoNet пишуть, що відчули землетрус, з них 282 людини назвали поштовхи "сильними", а 75 – "екстремальними".
Узбережжя від мису Ранавей до затоки Толага, Нова Зеландія: карта
Землетруси у 2021 році: що відомо
- 10 лютого 2021 року у Тихому океані стався землетрус магнітудою 7,7. Стихія проявилася поблизу групи коралових островів Луайоте.
- У Іспанії 26 січня 2021 року поблизу міста Гранада сталися декілька землетрусів. Зокрема, магнітуда підземних поштовхів сягала понад 4 бали за шкалою Ріхтера.
- Біля берегів Чилі 23 січня 2021 року стався землетрус магнітудою 7 балів.
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