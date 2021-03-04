У Новій Зеландії в ніч на 5 березня стався потужний землетрус магнітудою 7,2. Осередок поштовхів залягав на глибині близько 94 кілометрів.

Геологічна служба США попередила про загрозу цунамі у Тихому океані у межах 300 кілометрів від епіцентру поштовхів.

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Влада просить людей піднятися на високогір'я

Найближче велике місто до епіцентру – Гісборн з населенням близько 35 500 людей. Місцевим, які проживають біля узбережжя від мису Ранавей до затоки Толага наказали евакуюватися.

Будь-хто біля узбережжя, хто відчув тривалий або сильний землетрус, повинен одразу піти до найближчої височини або якнайдалі вглиб країни,

– наголосили у Нацагентстві з надзвичайних ситуацій.

Влада повідомляє, що перші хвилі, можливо, вже досягли районів навколо Східного мису від мису Ранавей до затоки Толага близько 03:34 за місцевим часом.

Вони також заявляють, що цунамі продовжуватиметься протягом декількох годин, і загроза повинна розглядатися як реальна, поки попередження не буде скасовано.

Інформація про жертв та руйнування наразі не надходила.

Десятки тисяч людей відчули поштовхи

Понад 60 тисяч людей на веб-сайті GeoNet пишуть, що відчули землетрус, з них 282 людини назвали поштовхи "сильними", а 75 – "екстремальними".

Узбережжя від мису Ранавей до затоки Толага, Нова Зеландія: карта

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