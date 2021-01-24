Біля берегів Чилі стався землетрус магнітудою 7. Опісля управління з надзвичайних ситуацій оголосило про загрозу цунамі. Зона поштовхів розташовується в районі Південних Шетландських островів, що між Південною Америкою та Антарктидою.

Стихія трапилася 23 січня за місцевим часом (уночі проти 24 за Києвом). Про це повідомив Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.

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Землетрус у Чилі: деталі

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався на відстані 1 328 км на південний схід від Пунта-Аренаса. У цьому місці проживають приблизно 117 тисяч людей.

Осередок землетрусу залягав на глибині 40 кілометрів.

У районі землетрусу розташовуються Південні Шетландські острови, де діє низка науково-дослідних антарктичних станцій.

Сильні поштовхи відчули також жителі столиці країни – Сантьяго.

Про жертв чи потерпілих, а також про руйнування інформації немає.

Через землетрус у країні оголошували загрозу цунамі

Загрозу цунамі для антарктичної території Чилі оголосило Управління з надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ країни. Про це відомство написало в твіттері.

Також рятувальники попросили покинути усіх прибережну зону. Відомо що після землетрусу з 5 станцій на Шетландських островах евакуювали 166 людей. Додамо, що у 216 кілометрах від місця, що потрапив під удар стихії, розташовується чилійська дослідницька станція Бернардо-О'Хіггінс.

Однак через деякий час відповідні чилійські служби скасували як загрозу цунамі, так і подальшу евакуацію людей із прибережних зон.

Зауважимо! Нещодавно землетрус магнітудою 6,5 стався у Аргентині. Щоправда, підземні поштовхи відчули й жителі Чилі. Але найбільше постраждала аргентинська провінція Сан-Хуан. Більше читайте за цим посиланням.