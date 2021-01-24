Сильное землетрясение произошло в Чили: толчки почувствовали возле Антарктиды – была угроза цуна
Возле берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 7. После этого управления по чрезвычайным ситуациям объявило об угрозе цунами. Зона толчков располагается в районе Южных Шетландских островов, между Южной Америкой и Антарктидой.
Землетрясение произошло 23 января по местному времени (в ночь на 24 по Киеву). Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
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Землетрясение в Чили: детали
- Эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 1328 км к юго-востоку от Пунта-Аренаса. В этом месте проживают примерно 117 тысяч человек.
- Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров.
- В районе землетрясения располагаются Южные Шетландские острова, где действует ряд научно-исследовательских антарктических станций.
- Сильные толчки ощутили также жители столицы страны – Сантьяго.
- О жертвах или пострадавших, а также о разрушениях информации нет.
Из-за землетрясения в стране объявляли угрозу цунами
Угроза цунами для антарктической территории Чили объявило Управление по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел страны. Об этом ведомство написало в твиттере.
Также спасатели попросили покинуть всех прибрежную зону. Известно, что после землетрясения с 5 станций на Шетландских островах эвакуировали 166 человек. Добавим, что в 216 километрах от места, попавшегго под удар стихии, располагается чилийская исследовательская станция Бернардо-О'Хиггинс.
Однако через некоторое время соответствующие чилийские службы отменили как угрозу цунами, так и дальнейшую эвакуацию людей из прибрежных зон.
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