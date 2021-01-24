Возле берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 7. После этого управления по чрезвычайным ситуациям объявило об угрозе цунами. Зона толчков располагается в районе Южных Шетландских островов, между Южной Америкой и Антарктидой.

Землетрясение произошло 23 января по местному времени (в ночь на 24 по Киеву). Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

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Землетрясение в Чили: детали

Эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 1328 км к юго-востоку от Пунта-Аренаса. В этом месте проживают примерно 117 тысяч человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров.

В районе землетрясения располагаются Южные Шетландские острова, где действует ряд научно-исследовательских антарктических станций.

Сильные толчки ощутили также жители столицы страны – Сантьяго.

О жертвах или пострадавших, а также о разрушениях информации нет.

Из-за землетрясения в стране объявляли угрозу цунами

Угроза цунами для антарктической территории Чили объявило Управление по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел страны. Об этом ведомство написало в твиттере.

Также спасатели попросили покинуть всех прибрежную зону. Известно, что после землетрясения с 5 станций на Шетландских островах эвакуировали 166 человек. Добавим, что в 216 километрах от места, попавшегго под удар стихии, располагается чилийская исследовательская станция Бернардо-О'Хиггинс.

Однако через некоторое время соответствующие чилийские службы отменили как угрозу цунами, так и дальнейшую эвакуацию людей из прибрежных зон.

Заметим! Недавно землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Аргентине. Правда, подземные толчки почувствовали и жители Чили. Но больше всего пострадала аргентинская провинция Сан-Хуан. Больше читайте по этой ссылке.