В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 6,5 – 6,6. Больше всего пострадала провинция Сан-Хуан, на западе страны. Также подземные толчки почувствовали жители соседнего Чили. Инцидент произошел в ночь на 19 января.

По данным сейсмологов Аргентины, магнитуда землетрясения составила 6,5. Правда, Геологическая служба США (USGS) говорит о магнитуде 6,6. А в соседнем Чили толчки были силой 6,4 балла. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на иностранные СМИ.

Кстати В финском городке за одну ночь зафиксировали 10 землетрясений

Землетрясение в Аргентине: видео

Землетрясение в Аргентине: детали

Землетрясение зафиксировали в 2:46 по местному времени (4:46 по Киеву).

Эпицентр подземных толчков располагался возле города Медиа Агуа.

Это в 36 километрах северо-западнее департамента Посито, что входит в состав провинции Сан-Хуан.

Очаг залегал на глубине 8 километров.

За 40 минут до этого в том же районе зафиксировали толчки магнитудой 2,9.

А после основного землетрясения были повторные толчки, но уже на большой глубине и с меньшей магнитудой (4,4).

Подземные толчки ощущали даже жители столицы Буэнос-Айреса, который располагается в тысячи километров от эпицентра.

Информация о возможных пострадавших или серьезных разрушениях не поступала.



Что известно о землетрясении в Аргентине / Инфографика взята с сайта Tiempo de San Juan

Паника в Сан-Хуане

Из-за землетрясения жители провинции остались без электричества. Поэтому в панике покидали свои дома. Об этом сообщает издание Tiempo de San Juan.

Момент землетрясения в Сан-Хуане: смотрите видео

THE MOMENT OF THE EARTHQUAKE IN SAN JUAN It was at 23.46 of 6.5 degrees. The epicenter was in #San_Juan, almost at the border with #Mendoza. It was felt all over the country. Then there were several aftershocks.

#argentina #buenosaires #seismic https://t.co/dflzg5yfj6 pic.twitter.com/sYcMEv9XpT — Index Hakeem️ (@hakrashaa) January 19, 2021

Кроме того, от толчков включилась сигнализация у машин и попадали предметы в домах.

Видео землетрясения в Сан-Хуане

Заметим! В 1944 году в Сан-Хуане произошло сильнейшее землетрясение в истории. Тогда сила подземных толчков составила 7 баллов. В результате 10 тысяч человек погибли. Еще одно сильное землетрясение зафиксировали в 1977 году снова. Тогда стихия унесла жизни 60 человек. Последний раз землетрясение магнитудой 6,1 в Аргентине фиксировали 10 января: оно произошло на севере страны. Никто не пострадал.