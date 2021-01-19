Сильное землетрясение всколыхнуло Аргентину: у людей началась паника – видео, фото
В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 6,5 – 6,6. Больше всего пострадала провинция Сан-Хуан, на западе страны. Также подземные толчки почувствовали жители соседнего Чили. Инцидент произошел в ночь на 19 января.
По данным сейсмологов Аргентины, магнитуда землетрясения составила 6,5. Правда, Геологическая служба США (USGS) говорит о магнитуде 6,6. А в соседнем Чили толчки были силой 6,4 балла. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на иностранные СМИ.
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Землетрясение в Аргентине: видео
Землетрясение в Аргентине: детали
- Землетрясение зафиксировали в 2:46 по местному времени (4:46 по Киеву).
- Эпицентр подземных толчков располагался возле города Медиа Агуа.
- Это в 36 километрах северо-западнее департамента Посито, что входит в состав провинции Сан-Хуан.
- Очаг залегал на глубине 8 километров.
- За 40 минут до этого в том же районе зафиксировали толчки магнитудой 2,9.
- А после основного землетрясения были повторные толчки, но уже на большой глубине и с меньшей магнитудой (4,4).
- Подземные толчки ощущали даже жители столицы Буэнос-Айреса, который располагается в тысячи километров от эпицентра.
- Информация о возможных пострадавших или серьезных разрушениях не поступала.
Что известно о землетрясении в Аргентине / Инфографика взята с сайта Tiempo de San Juan
Паника в Сан-Хуане
Из-за землетрясения жители провинции остались без электричества. Поэтому в панике покидали свои дома. Об этом сообщает издание Tiempo de San Juan.
Момент землетрясения в Сан-Хуане: смотрите видео
Кроме того, от толчков включилась сигнализация у машин и попадали предметы в домах.
Видео землетрясения в Сан-Хуане
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