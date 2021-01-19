В Аргентині стався землетрус магнітудою 6,5 – 6,6. Найбільше постраждала провінція Сан-Хуан, що на заході країни. Також підземні поштовхи відчули жителі сусіднього Чилі. Інцидент трапився вночі проти 19 січня.

За даними сейсмологів Аргентини, магнітуда землетрусу становила 6,5. Щоправда, Геологічна служба США (USGS) каже про магнітуду 6,6. А у сусідньому Чилі поштовхи були силою 6,4 бала. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на іноземні ЗМІ.

До речі У фінському містечку за одну ніч зафіксували 10 землетрусів

Землетрус у Аргентині: відео

Землетрус у Аргентині: деталі

Землетрус зафіксували о 2:46 за місцевим часом (4:46 за Києвом).

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався поблизу міста Медіа Агуа.

Це в 36 кілометрах на північний захід від департаменту Посіто, що входить до складу провінції Сан-Хуан.

Осередок залягав на глибині 8 кілометрів.

За 40 хвилин до цього в тому ж районі зафіксували поштовхи магнітудою 2,9.

А після основного землетрусу були повторні поштовхи, але вже на великій глибині і з меншою магнітудою (4,4).

Підземні поштовхи відчували навіть жителі столиці Буенос-Айреса, що розташовується в тисячі кілометрів від епіцентру.

Інформація про можливих потерпілих чи серйозні руйнування не надходила.



Що відомо про землетрус у Аргентині / Інфографіку взято з сайту Tiempo de San Juan

Паніка в Сан-Хуані

Через землетрус жителі провінції залишилися без електрики. Тому в паніці покидали свої помешкання. Про це повідомляє видання Tiempo de San Juan.

Момент землетрусу в Сан-Хуані: дивіться відео

THE MOMENT OF THE EARTHQUAKE IN SAN JUAN It was at 23.46 of 6.5 degrees. The epicenter was in #San_Juan, almost at the border with #Mendoza. It was felt all over the country. Then there were several aftershocks.

#argentina #buenosaires #seismic https://t.co/dflzg5yfj6 pic.twitter.com/sYcMEv9XpT — Index Hakeem️ (@hakrashaa) January 19, 2021

Крім того, від поштовхів увімкнулася сигналізація у машин і попадали предмети в будинках.

Відео землетрусу в Сан-Хуані

Зауважимо! В 1944 році в Сан-Хуані стався найсильніший землетрус в історії. Тоді сила підземних поштовхів становила 7 балів. У результаті 10 тисяч осіб загинули. Ще один сильний землетрус зафіксували в 1977 році знову. Тоді стихія забрала життя 60 осіб. Востаннє землетрус магнітудою 6,1 в Аргентині фіксували 10 січня: він стався на півночі країни. Ніхто не постраждав.