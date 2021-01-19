Сильний землетрус сколихнув Аргентину: в людей почалася паніка – відео, фото
В Аргентині стався землетрус магнітудою 6,5 – 6,6. Найбільше постраждала провінція Сан-Хуан, що на заході країни. Також підземні поштовхи відчули жителі сусіднього Чилі. Інцидент трапився вночі проти 19 січня.
За даними сейсмологів Аргентини, магнітуда землетрусу становила 6,5. Щоправда, Геологічна служба США (USGS) каже про магнітуду 6,6. А у сусідньому Чилі поштовхи були силою 6,4 бала. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на іноземні ЗМІ.
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Землетрус у Аргентині: відео
Землетрус у Аргентині: деталі
- Землетрус зафіксували о 2:46 за місцевим часом (4:46 за Києвом).
- Епіцентр підземних поштовхів розташовувався поблизу міста Медіа Агуа.
- Це в 36 кілометрах на північний захід від департаменту Посіто, що входить до складу провінції Сан-Хуан.
- Осередок залягав на глибині 8 кілометрів.
- За 40 хвилин до цього в тому ж районі зафіксували поштовхи магнітудою 2,9.
- А після основного землетрусу були повторні поштовхи, але вже на великій глибині і з меншою магнітудою (4,4).
- Підземні поштовхи відчували навіть жителі столиці Буенос-Айреса, що розташовується в тисячі кілометрів від епіцентру.
- Інформація про можливих потерпілих чи серйозні руйнування не надходила.
Що відомо про землетрус у Аргентині / Інфографіку взято з сайту Tiempo de San Juan
Паніка в Сан-Хуані
Через землетрус жителі провінції залишилися без електрики. Тому в паніці покидали свої помешкання. Про це повідомляє видання Tiempo de San Juan.
Момент землетрусу в Сан-Хуані: дивіться відео
Крім того, від поштовхів увімкнулася сигналізація у машин і попадали предмети в будинках.
Відео землетрусу в Сан-Хуані
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