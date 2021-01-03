На півдні Фінляндії в місті Коувола за ніч проти 3 січня трапилося одразу 10 землетрусів. Усі вони відбулися в інтервалі між 3 годиною ночі й 7 ранку.

Найсильніший землетрус був магнітудою 2.0 бала, про це повідомляє видання Yle з посиланням на Інститут сейсмології при університеті Гельсінкі.

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Перший землетрус трапився одразу перед 3 годиною ночі, а до 7 ранку відбулося ще 9. Люди почали помічати підземні поштовхи близько 5 години ранку. Тоді й почали надходити перші дзвінки в службу порятунку.

Місцеві скаржилися, що їхні квартири дещо трясе, а також чути дивні й незвичні звуки. До слова, небезпечних ситуацій чи помітних руйнувань внаслідок землетрусів не виявили.

До слова, у місті Коувола щороку фіксують десятки землетрусів. Та навіть для такого сейсмічно активного регіону 10 землетрусів за одну ніч – незвичне явище.

Місто Коувола у Фінляндії: карта