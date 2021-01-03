На юге Финляндии в городе Коувола в ночь на 3 января случилось сразу 10 землетрясений. Все они произошли в интервале между 3 часом ночи и 7 утра.

Самое сильное землетрясение было магнитудой 2.0 балла, об этом сообщает издание Yle со ссылкой на Институт сейсмологии при университете Хельсинки.

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Первое землетрясение произошло сразу перед 3 часом ночи, а к 7 утра произошло еще 9. Люди начали замечать подземные толчки около 5 часов утра. Тогда и начали поступать первые звонки в службу спасения.

Местные жаловались, что их квартиры несколько трясет, а также слышны странные и непривычные звуки. К слову, опасных ситуаций или заметных разрушений в результате землетрясений не обнаружили.

В городе Коувола ежегодно фиксируют десятки землетрясений. Но даже для такого сейсмически активного региона 10 землетрясений за одну ночь – необычное явление.

Город Коувола в Финляндии: карта