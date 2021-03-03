Грецію сколихнув потужний землетрус: фото і відео наслідків стихійного лиха
У центральній Греції 3 березня стався сильний землетрус магнітудою 6,3. Епіцентр коливань залягав на глибині 10 кілометрів біля міста Тірнавос.
Джерело:24 канал
Після основного підземного поштовху сталася серія афтершоків, зокрема магнітудою 5,3.
Читайте також В Японії стався повторний землетрус: яка зараз ситуація в регіоні
Землетрус у Греції: що відомо
- За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу був за 10 кілометрів від міста Тірнавос. Він залягав на глибині 10 кілометрів.
- Водночас Афінська національна обсерваторія повідомляє, що епіцентр стихії був за 21 кілометр на південь від міста Елассон.
- Наразі відомо про пошкодження декількох будівель, зокрема й шкіл.
- Крім того, поліція заблокувала міст, пошкоджений землетрусом.
- А у селі Месохорі рятувальники витягли з-під завалів чоловіка, його вдалося врятувати. Про інших потерпілих чи загиблих наразі інформації немає.
Грецію сколихнув землетрус: дивіться відео
Епіцентр стихії залягав неподалік міста Тірнавос: дивіться карту
Поділитися новиною