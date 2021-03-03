У центральній Греції 3 березня стався сильний землетрус магнітудою 6,3. Епіцентр коливань залягав на глибині 10 кілометрів біля міста Тірнавос.

Після основного підземного поштовху сталася серія афтершоків, зокрема магнітудою 5,3.

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Землетрус у Греції: що відомо

За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу був за 10 кілометрів від міста Тірнавос . Він залягав на глибині 10 кілометрів.

. Він залягав на глибині 10 кілометрів. Водночас Афінська національна обсерваторія повідомляє, що епіцентр стихії був за 21 кілометр на південь від міста Елассон.

Наразі відомо про пошкодження декількох будівель , зокрема й шкіл.

, зокрема й шкіл. Крім того, поліція заблокувала міст, пошкоджений землетрусом.

А у селі Месохорі рятувальники витягли з-під завалів чоловіка, його вдалося врятувати. Про інших потерпілих чи загиблих наразі інформації немає.

Зверніть увагу! Наприкінці жовтня 2020 року на грецькому острові Самос стався землетрус. У результаті загинули 4 людей, сере яких 2 – підлітки.

Грецію сколихнув землетрус: дивіться відео

Greece rocked by huge 6.3 magnitude earthquake as shaking felt in Athens #greeceearthquake pic.twitter.com/tsYg8oa2xO — Lots of Detail (@DetailLots) March 3, 2021

Епіцентр стихії залягав неподалік міста Тірнавос: дивіться карту