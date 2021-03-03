Грецию всколыхнуло мощное землетрясение: фото и видео последствий стихии
В центральной Греции 3 марта произошло сильное землетрясение магнитудой 6,3. Эпицентр стихии залегал на глубине 10 километров возле города Тирнавос.
Источник:24 канал
После основного подземного толчка произошла серия афтершоков, в частности магнитудой 5,3.
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Землетрясение в Греции: что известно
- По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения был в 10 километрах от города Тирнавос. Он залегал на глубине 10 километров.
- В то же время Афинская Национальная обсерватория сообщает, что эпицентр стихии был в 21 километре к югу от города Элассон.
- Сейчас известно о повреждении нескольких зданий, в том числе и школ.
- Кроме того, полиция заблокировала мост, поврежденный землетрясением.
- А в селе Месохори спасатели вытащили из-под завалов мужчину, его удалось спасти. О других пострадавших или погибших пока информации нет.
Грецию всколыхнуло землетрясение: смотрите видео
Эпицентр стихии залегал недалеко от города Тирнавос: смотрите карту
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