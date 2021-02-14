В японской префектуре Фукусима 14 февраля зафиксировали повторное землетрясение. Его эпицентр был расположен на глубине 50 километров под водой.

Новое землетрясение было немного слабее предыдущего, накрывшего северо-восток Японии 13 февраля. Его магнитуда составила 5,2 балла.

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Подземные толчки зафиксировали примерно в 9:30 по киевскому времени. Толчки силой до 4 баллов ощутили в префектурах Фукусима и Мияги. Однако угрозу цунами не объявляли.

Ранее сейсмологи предупредили, что в ближайшую неделю в этом же регионе могут произойти повторные мощные толчки, и призвали местное население быть бдительным.



Землетрясение в Японии 13 февраля 2021 года / Фото Google maps

Почему землетрясение особенно опасно в этом регионе

Сильная сейсмическая активность в этом регионе может вызвать мощное цунами, которое может затронуть префектуру Фукусима. Отметим, что там расположены атомные электростанции "Фукусима-1" и "Фукусима-2".

По данным местных сейсмологов, это землетрясение могло быть афтершоком большого землетрясения 2011 года, эпицентр которого был примерно в том же месте, что и толчок 13 февраля. Тогда от последствий трагедии погибли более 15 тысяч человек, были разрушены ряд населенных пунктов, а также произошла авария на атомной электростанции "Фукусима-1".