Мощное землетрясение, что потрясло Японию 13 февраля, наделало немало бед. Несмотря на то, что его эпицентр находился в 60 километрах от Фукусимы, подземные толчки ощущали даже в Токио.

По информации Японского метеорологического агентства, толчки разной силы испытывали и жители региона Ниигата и Сендай.

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Последствия землетрясения в Японии

В результате землетрясения более 950 тысяч домов остались без света. Власти направили в пострадавшие районы спасателей.

Обратите внимание! Известно по меньшей мере, о 20 пострадавших от землетрясения. Это жители префектур Мияги и Фукусима.

Власти Японии заявили, что пока угрозы возникновения цунами нет, а радиационный фон на всех АЭС остается в пределах нормы. Несмотря на это, власти рекомендуют жителям прибрежных районов держаться подальше от воды.



Последствия землетрясения в Японии / Фото Kyodo news

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Что известно о землетрясении в Японии: главное

Первые толчки японцы почувствовали в 23:08 по местному времени (разница между Японией и Украиной составляет -7 часов).

по местному времени (разница между Японией и Украиной составляет -7 часов). По оценке экспертов Японского метеорологического агентства, магнитуда землетрясения составила 7,1.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 60 километров от побережья префектуры Фукусима.

от побережья префектуры Фукусима. Очевидцы сравнивают землетрясение с событиями 2011 года. Тогда мощные подземные толчки вызвали цунами.

Сейсмологи также предупредили, что в ближайшую неделю в этом же регионе могут произойти повторные мощные толчки, и призвали местное население быть бдительными.

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