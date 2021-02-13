Землетрус в Японії залишив без світла майже мільйон будинків: є постраждалі – фото
Потужний землетрус, що потрусив Японію 13 лютого, наробив чимало лиха. Попри те, що його епіцентр був розташований за 60 кілометрів від Фукусіми, підземні поштовхи відчували навіть у Токіо.
Джерело:Kyodo news
За інформацією Японського метеорологічного агентства, поштовхи різної сили відчували також мешканці регіону Ніїґата та Сендай.
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Наслідки землетрусу в Японії
Внаслідок землетрусу понад 950 тисяч будинків залишилися без світла. Влада направила у постраждалі райони рятувальників.
Влада Японії заявила, що наразі загрози виникнення цунамі немає, а радіаційний фон на всіх АЕС залишається у межах норми. Попри це, влада рекомендує мешканцям прибережних районів триматися якомога далі від води.
Наслідки землетрусу в Японії / Фото Kyodo news
Що відбувалося в Японії під час землетрусу: дивіться відео
Що відомо про землетрус в Японії: головне
- Перші поштовхи японці відчули о 23:08 за місцевим часом (різниця між Японією та Україною складає -7 годин).
- За оцінкою експертів з Японського метеорологічного агентства, магнітуда землетрусу склала 7,1.
- Епіцентр землетрусу був розташований на глибині 60 кілометрів від узбережжя префектури Фукусіма.
- Очевидці порівнюють землетрус з подіями 2011 року. Тоді потужні підземні поштовхи спричинили цунамі.
Сейсмологи також попередили, що в найближчий тиждень в цьому ж регіоні можуть відбутися повторні потужні поштовхи, і закликали місцеве населення бути пильними.
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