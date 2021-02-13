В Японії стався потужний землетрус неподалік Фукусіми: є загроза цунамі – відео
В Японії неподалік району Фукусіма стався потужний землетрус. Епіцентр підземних поштовхів зафіксували на глибині 60 кілометрів надвечір 13 лютого.
Джерело:The Japan Times
Перші поштовхи японці відчули о 23:08 за місцевим часом. Зауважимо, що різниця між Японією та Україною складає -7 годин.
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За оцінкою експертів з японського метеорологічного агентства, магнітуда землетрусу склала 7,1. Епіцентр землетрусу був розташований на глибині 60 кілометрів від узбережжя префектури Фукусіма. Видання пише. що поштовхи різної сили відчували мешканці регіону Ніїґата, Сендай та навіть Токіо.
Наразі повідомлень про жертв та постраждалих внаслідок землетрусу немає. Однак влада рекомендує мешканцям прибережних районів триматися якомога далі від води, адже існує загроза виникнення цунамі.
Сила землетрусу в Японії / Фото Natural Earth
Як люди відчувають підземні поштовхи: дивіться відео
Камери відеоспостереження зафіксували землетрус: дивіться відео
Зазначимо, на території японської префектури Фукусіма розміщена сумнозвісна атомна електростанція Фукусіма-1, яка серйозно постраждала від землетрусу та цунамі у 2011 році.
Що відомо про аварію на Фукусімі-1
- 11 березня 2011 року Японію сколихнув найбільший в історії землетрус, силою у 9 балів за шкалою Ріхтера.
- Підземні поштовхи з епіцентром у Тихому океані спровокували цунамі. Японське узбережжя накрили велетенські хвилі, висота яких подекуди сягали 40 метрів.
- Цунамі та землетрус призвели до масштабних руйнувань будівель та забрали життя понад 5 тисяч людей, ще понад 8,5 тисяч – вважалися зниклими безвісти.
- Того ж дня 3 працюючі енергоблоки на АЕС були негайно зупинені, як наслідок – перервано електропостачання, яке необхідне для відводу залишкового енерговиділення реактора. Вже через 8,5 годин на першому енергоблоці АЕС пролунав вибух.
- Аварія на АЕС у Фукусімі сягнула найвищого рівня радіаційної небезпеки – 7 балів за міжнародною шкалою ядерних подій. Трагедію часто порівнюють із вибухом на Чорнобильській атомній електростанції, а Японія і до сьогодні бореться із її наслідками.
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