В Японии недалеко от района Фукусима произошло мощное землетрясение. Эпицентр подземных толчков зафиксировали на глубине 60 километров к вечеру 13 февраля.

Первые толчки японцы ощутили в 23: 08 по местному времени. Отметим, что разница между Японией и Украиной составляет -7 часов.

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По оценке экспертов из японского метеорологического агентства, магнитуда землетрясения составила 7,1. Эпицентр землетрясения был расположен на глубине 60 километров от побережья префектуры Фукусима. Издание пишет, что толчки разной силы ощущали жители региона Ниигата, Сендай и даже Токио.

Сейчас сообщений о жертвах и пострадавших в результате землетрясения нет. Однако власти рекомендуют жителям прибрежных районов держаться как можно дальше от воды, ведь существует угроза возникновения цунами.

Сила землетрясения в Японии / Фото Natural Earth

Как люди чувствуют подземные толчки: смотрите видео

Камеры видеонаблюдения зафиксировали землетрясение: смотрите видео

Отметим, на территории японской префектуры Фукусима размещена печально известная атомная электростанция Фукусима-1, которая серьезно пострадала от землетрясения и цунами в 2011 году.

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