В Японии произошло мощное землетрясение недалеко от Фукусимы: есть угроза цунами – видео
В Японии недалеко от района Фукусима произошло мощное землетрясение. Эпицентр подземных толчков зафиксировали на глубине 60 километров к вечеру 13 февраля.
Источник:The Japan Times
Первые толчки японцы ощутили в 23: 08 по местному времени. Отметим, что разница между Японией и Украиной составляет -7 часов.
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По оценке экспертов из японского метеорологического агентства, магнитуда землетрясения составила 7,1. Эпицентр землетрясения был расположен на глубине 60 километров от побережья префектуры Фукусима. Издание пишет, что толчки разной силы ощущали жители региона Ниигата, Сендай и даже Токио.
Сейчас сообщений о жертвах и пострадавших в результате землетрясения нет. Однако власти рекомендуют жителям прибрежных районов держаться как можно дальше от воды, ведь существует угроза возникновения цунами.
Сила землетрясения в Японии / Фото Natural Earth
Как люди чувствуют подземные толчки: смотрите видео
Камеры видеонаблюдения зафиксировали землетрясение: смотрите видео
Отметим, на территории японской префектуры Фукусима размещена печально известная атомная электростанция Фукусима-1, которая серьезно пострадала от землетрясения и цунами в 2011 году.
Что известно об аварии на Фукусиме-1
- 11 марта 2011 года Японию всколыхнуло крупнейшее в истории землетрясение, силой в 9 баллов по шкале Рихтера.
- Подземные толчки с эпицентром в Тихом океане спровоцировали цунами. Японское побережье накрыли гигантские волны, высота которых местами достигали 40 метров.
- Цунами и землетрясение привели к масштабным разрушениям зданий и унесли жизни свыше 5 тысяч человек, еще свыше 8,5 тысячи считались пропавшими без вести.
- В тот же день 3 работающих энергоблока на АЭС были немедленно остановлены, как следствие – прервано электроснабжение, которое необходимо для отвода остаточного энерговыделения реактора. Уже через 8,5 часа на первом энергоблоке АЭС прогремел взрыв.
- Авария на АЭС в Фукусиме достигла наивысшего уровня радиационной опасности – 7 баллов по международной шкале ядерных событий. Трагедию часто сравнивают со взрывом на Чернобыльской атомной электростанции, а Япония и сегодня борется с ее последствиями.
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