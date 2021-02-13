В Армении произошло мощное землетрясение магнитудой 4,7. Очаг толчков залегал на глубине около 10 километров.

Подземные толчки зафиксировали в субботу, 13 февраля, вблизи Еревана. Мощность землетрясения в эпицентре составила 6 – 7 баллов.

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В армянской столице сила толчков составила 5 – 6 баллов, в Арагацотне, Арарате, Шираке, Армавире и Вайоц дзори-от 3 до 4 баллов.

Местные СМИ сообщают, что в Ереване землю трясло в течение нескольких секунд. Жители города вышли из собственных домов на улицы.



Землетрясение в Ереване люди вышли на улицы / Фото Sputnik Армения

Также известно, что после подземных толчков сразу же возникли проблемы со связью. Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.

Землетрясения в 2021 году: что известно

10 февраля 2021 года в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 7,7. Стихия проявилась вблизи группы коралловых островов Луайоте.

В Испании 26 января 2021 года вблизи города Гранада произошли несколько землетрясений. В частности, магнитуда подземных толчков достигала более 4 баллов по шкале Рихтера.

У берегов Чили 23 января 2021 года произошло землетрясение магнитудой 7 баллов.

Столица Армении – Ереван: карта