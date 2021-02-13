Люди убегали на улицу: Армению всколыхнуло мощное землетрясение – фото
В Армении произошло мощное землетрясение магнитудой 4,7. Очаг толчков залегал на глубине около 10 километров.
Источник:Sputnik Армения
Подземные толчки зафиксировали в субботу, 13 февраля, вблизи Еревана. Мощность землетрясения в эпицентре составила 6 – 7 баллов.
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В армянской столице сила толчков составила 5 – 6 баллов, в Арагацотне, Арарате, Шираке, Армавире и Вайоц дзори-от 3 до 4 баллов.
Местные СМИ сообщают, что в Ереване землю трясло в течение нескольких секунд. Жители города вышли из собственных домов на улицы.
Землетрясение в Ереване люди вышли на улицы / Фото Sputnik Армения
Также известно, что после подземных толчков сразу же возникли проблемы со связью. Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.
Землетрясения в 2021 году: что известно
- 10 февраля 2021 года в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 7,7. Стихия проявилась вблизи группы коралловых островов Луайоте.
- В Испании 26 января 2021 года вблизи города Гранада произошли несколько землетрясений. В частности, магнитуда подземных толчков достигала более 4 баллов по шкале Рихтера.
- У берегов Чили 23 января 2021 года произошло землетрясение магнитудой 7 баллов.
Столица Армении – Ереван: карта
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