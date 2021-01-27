В Испании 26 января 2021 года вблизи города Гранада произошло несколько землетрясений. В частности, магнитуда подземных толчков достигала более 4 баллов по шкале Рихтера.

Источник: Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр

Сильнейшие толчки зафиксировали в муниципалитетах Кульяр-Вега, где магнитуда достигала 4,2 балла, и Санта-Фе – 4,3 балла. Сейчас известно, что в результате землетрясений нет пострадавших. В то же время стихийное бедствие не нанесло значительных убытков.

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Глава правительства Испании Педро Санчес уже прокомментировал ситуацию в стране. В частности, политик призвал людей сохранять спокойствие и придерживаться указаний экстренных служб.

Будем верить, что скоро все вернется в норму,

– подчеркнул премьер-министр страны.

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В то же время мэр города Гранада Луис Сальвадор в одном из комментариев назвал ситуацию в Испании "тревожной" и тоже призвал местных жителей не паниковать.