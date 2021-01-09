На Тайване 9 января произошло сильное землетрясение. Его эпицентр находился недалеко от побережья округа Илан, на глубине 72,2 километра.

Магнитуда землетрясения составляла 5,7. Об этом сообщили в агентстве CNA.

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По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате землетрясения нет. Власти Тайваня заявили, что система метро Тайбэя работает в обычном режиме.

Последний раз Тайвань трясло 10 декабря 2020 года. Правда, тогда подземные толчки принесли немало разрушений. В результате стихийного бедствия пострадали 17 человек.

Обратите внимание! Тайвань расположен недалеко от стыка двух тектонических плит в Южно-Китайском море, поэтому землетрясения там не редкость.

Наиболее разрушительные землетрясения произошли в Тайване в 1999 году и 2016 году. Последнее унесло жизни более 100 человек, еще десятки получили травмы. Однако наиболее разрушительным было землетрясение 1999 года. Тогда погибли более 2000 человек.

Округ Илан, вблизи которого зафиксировали землетрясение: карта