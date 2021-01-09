На Тайвані 9 січня стався сильний землетрус. Його епіцентр був розташований недалеко від узбережжя округу Ілан, на глибині 72,2 кілометра.

Магнітуда землетрусу складала 5,7. Про це повідомили в агенстві CNA.

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За попередньою інформацією, жертв та постраждалих внаслідок землетрусу немає. Влада Тайваню заявила, що система метро Тайбея працює у звичайному режимі.

Останнє Тайвань трусило 10 грудня 2020 року. Щоправда, тоді підземні поштовхи завдали чимало руйнувань. В результаті стихійного лиха постраждали 17 осіб.

Зверніть увагу! Тайвань розташований недалеко від стику двох тектонічних плит у Південно-Китайському морі, тож землетруси там не рідкість.

Найбільш руйнівні землетруси сталися у Тайвані у 1999 році та 2016 році. Останній забрав життя понад 100 людей, ще десятки отримали травми. Однак найбільш руйнівним був землетрус 1999 року. Тоді загинуло понад 2000 людей.

Округ Ілан, поблизу якого зафіксували землетрус: карта