В Тихом океане зафиксировали сверхмощное землетрясение: есть угроза цунами
Землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло в Тихом океане 10 февраля. Стихия проявилась возле группы коралловых островов Луайоте.
Источник:Garda World
Сильные подземные толчки в океане зафиксировали в 15:20 по киевскому времени. Эпицентр землетрясения находился на юго-востоке от Луайоте на глубине 10 километров.
Читайте также Сильное землетрясение всколыхнуло Аргентину: у людей началась паника – видео, фото
Что известно о землетрясении в Тихом океане
- Его магнитуда составила 7,7 балла. Умеренное землетрясение, вероятно, ощущалось на всем юге Тихого океана.
- На данный момент информации о разрушениях или погибших в результате землетрясения не поступало. Однако пострадать мог ряд территорий, в частности Новая Каледония, Фиджи и Новая Зеландия.
Есть угроза цунами
Национальная служба погоды США предупреждает о возможном цунами. Там прогнозируют, что некоторые опасные волны до 1 метра над уровнем прилива могут достичь побережья Фиджи, Новой Зеландии и Вануату.
Землетрясение произошло возле Луайоте: смотрите карту
Поделиться новостью