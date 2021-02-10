Землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло в Тихом океане 10 февраля. Стихия проявилась возле группы коралловых островов Луайоте.

Сильные подземные толчки в океане зафиксировали в 15:20 по киевскому времени. Эпицентр землетрясения находился на юго-востоке от Луайоте на глубине 10 километров.

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Что известно о землетрясении в Тихом океане

Его магнитуда составила 7,7 балла . Умеренное землетрясение, вероятно, ощущалось на всем юге Тихого океана.

. Умеренное землетрясение, вероятно, ощущалось на всем юге Тихого океана. На данный момент информации о разрушениях или погибших в результате землетрясения не поступало. Однако пострадать мог ряд территорий, в частности Новая Каледония, Фиджи и Новая Зеландия.

Есть угроза цунами

Национальная служба погоды США предупреждает о возможном цунами. Там прогнозируют, что некоторые опасные волны до 1 метра над уровнем прилива могут достичь побережья Фиджи, Новой Зеландии и Вануату.

Обратите внимание! В Испании 26 января 2021 года возле города Гранада произошли несколько землетрясений. Магнитуда подземных толчков достигала больше 4 баллов по шкале Рихтера.

Землетрясение произошло возле Луайоте: смотрите карту