Землетрус магнітудою 7,7 бала стався у Тихому океані 10 лютого. Стихія проявилася поблизу групи коралових островів Луайоте.

Сильні підземні поштовхи в океані зафіксували о 15:20 за київським часом. Епіцентр землетрусу був розташований на південному сході від Луайоте на глибині 10 кілометрів.

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Що відомо про землетрус у Тихому океані

Його магнітуда становила 7,7 бала. Помірне трясіння, ймовірно, було відчутне на всьому півдні Тихого океану.

Помірне трясіння, ймовірно, було відчутне на всьому півдні Тихого океану. Наразі інформації про руйнування чи загиблих унаслідок землетрусу не надходило. Однак постраждати могла низка територій, зокрема Нова Каледонія, Фіджі та Нова Зеландія.

Є загроза цунамі

Національна служба погоди США попереджає про можливе цунамі. Там прогнозують, що деякі небезпечні хвилі до 1 метра над рівнем припливу можуть досягти узбережжя Фіджі, Нової Зеландії та Вануату.

Зверніть увагу! В Іспанії 26 січня 2021 року поблизу міста Гранада сталися декілька землетрусів. Магнітуда підземних поштовхів сягала понад 4 бали за шкалою Ріхтера.

Землетрус стався поблизу Луайоте: дивіться карту