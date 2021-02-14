Японию 13 февраля сильно потрясло мощное землетрясение. В результате разрушительных подземных толчков на северо-востоке страны пострадали более 120 человек.

Магнитуда землетрясения равнялась более 7 баллам. Очевидцы сравнивали его с землетрясением 2011 года, когда подземные толчки вызвали цунами и привели к чрезвычайным происшествиям на АЭС Фукусима-1.

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Что известно о пострадавших

В результате землетрясения на северо-востоке Японии пострадавшими считаются более 120 человек. Пока неизвестно, насколько сильно они травмированы. Часть из них госпитализировали в больницы.

Власти заявили, что сейчас угрозы возникновения цунами нет, но в пострадавших районах есть риск оползней и обрушения домов. Поэтому местным жителям рекомендовали проявлять бдительность на случай землетрясений силой более 6 баллов по меньшей мере в течение следующей недели.

Обратите внимание! Сейсмологи также предупредили, что в ближайшую неделю в этом же регионе могут произойти повторные мощные толчки, и призвали местное население быть бдительным.

Последствия мощного землетрясения в Японии / Фото AP, Bloomberg

Землетрясение в Японии: главное

В субботу, примерно в 16:07 по киевскому времени, в Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 7,3.

Несмотря на то, что его эпицентр был расположен в 60 километрах от Фукусимы, подземные толчки ощущали даже в Токио.

В результате землетрясения более 950 тысяч домов остались без света. Власти направили в пострадавшие районы спасателей.

Власти Японии заявили, что пока угрозы возникновения цунами нет, а радиационный фон на всех АЭС остается в пределах нормы.

По данным местных сейсмологов, это землетрясение могло быть афтершоком великого землетрясения 2011 года, эпицентр которого был примерно в том же месте, что и сегодняшний толчок. Тогда от последствий погибли более 15 тысяч человек, были разрушены ряд населенных пунктов, а также произошла авария на атомной электростанции Фукусима-1. Ее последствия ликвидируют до сих пор.

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