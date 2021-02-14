Нищівний землетрус у Японії: кількість постраждалих перевищила 120 осіб
Японію 13 лютого добряче потрусив потужний землетрус. Внаслідок руйнівних підземних поштовхів на північному сході країни постраждало понад 120 осіб.
Джерело:NHK
Магнітуда землетрусу дорівнювала понад 7. Очевидці порівнювали його з землетрусом 2011 року, коли підземні поштовхи спричинили цунамі та призвели до надзвичайних подій на АЕС Фукусіма-1.
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Що відомо про постраждалих
В результаті землетрусу на північному сході Японії постраждалими вважаються понад 120 осіб. Наразі невідомо, наскільки сильно вони травмовані. Частину з них госпіталізували до лікарень.
Влада заявила, що наразі загрози виникнення цунамі немає, але у постраждалих районах є ризик зсувів і обвалення будинків. Тому місцевим жителям рекомендували проявляти пильність на випадок землетрусів силою понад 6 балів щонайменше протягом наступного тижня.
Наслідки потужного землетрусу в Японії / Фото AP, Bloomberg
Землетрус в Японії: головне
- У суботу, приблизно о 16:07 за київським часом, в Японії зафіксували землетрус магнітудою 7,3.
- Попри те, що його епіцентр був розташований за 60 кілометрів від Фукусіми, підземні поштовхи відчували навіть у Токіо.
- Внаслідок землетрусу понад 950 тисяч будинків залишилися без світла. Влада направила у постраждалі райони рятувальників.
- Влада Японії заявила, що наразі загрози виникнення цунамі немає, а радіаційний фон на всіх АЕС залишається у межах норми.
За даними місцевих сейсмологів, цей землетрус міг бути афтершоком великого землетрусу 2011 року, епіцентр якого був приблизно в тому ж місці, що і сьогоднішній поштовх. Тоді від наслідків загинули понад 15 тисяч людей, були зруйновані ряд населених пунктів, а також сталася аварія на атомній електростанції Фукусіма-1. Її наслідки ліквідовують досі.
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