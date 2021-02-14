Северо-восток Японии 13 февраля потрясло мощное землетрясение. Вследствие этого в реакторах АЭС "Фукусима-1" и "Фукусима-2" расплескалась вода из бассейнов для хранения отработанного ядерного топлива.

Отметим, что магнитуда землетрясения составляла 7,3 балла. Несмотря на то, что его эпицентр был расположен в 60 километрах от Фукусимы, подземные толчки ощущали даже в Токио.

Важно В Японии произошло мощное землетрясение недалеко от Фукусимы: есть угроза цунами – видео

Какова сейчас ситуация на АЭС в Фукусиме

Работники компании-оператора сообщили, что объем воды, который расплескался из бассейнов для хранения отработанного ядерного топлива, был незначительным. Произошло это:

на пятом и шестом реакторах АЭС "Фукусима-1" ;

; первом реакторе АЭС "Фукусима-2".

Известно, что это не вызвало серьезного изменения радиационного фона на станциях.

Обратите внимание! Никакой угрозы безопасности атомным объектам инцидент не представляет.

Ранее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил журналистам, что атомные объекты страны не пострадали в результате мощного землетрясения, произошедшего на северо-востоке Японии.

Землетрясение в Японии: главное

Мощное землетрясение зафиксировали примерно в 16: 07 по киевскому времени. Его магнитуда равнялась 7,3.

В результате землетрясения более 950 тысяч домов остались без света. Власти направили в пострадавшие районы спасателей.

По последним данным, более 120 человек пострадали в результате землетрясения. Большинство пострадавших – жители северо-восточных префектур Фукусима и Мияги, где подземные толчки ощущались сильнее всего.

Сейсмологи предупредили, что в ближайшую неделю в этом же регионе могут произойти повторные мощные толчки, и призвали местное население быть бдительными.

Очевидцы сравнивали его с землетрясением 2011 года, когда подземные толчки вызвали цунами привели к чрезвычайным происшествиям на АЭС Фукусима-1.

При чем здесь землетрясение 2011 года

По данным местных сейсмологов, это землетрясение могло быть афтершоком великого землетрясения 2011 года, эпицентр которого был примерно в том же месте, что и сегодняшний толчок. Тогда от последствий погибли более 15 тысяч человек, были разрушены ряд населенных пунктов, а также произошла авария на атомной электростанции Фукусима-1. Ее последствия ликвидируют до сих пор.

Что известно об аварии на Фукусиме-1: Смотрите видео