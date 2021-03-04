В Новой Зеландии в ночь на 5 марта произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2. Очаг толчков залегал на глубине около 94 километров.

Геологическая служба США предупредила об угрозе цунами в Тихом океане в пределах 300 километров от эпицентра толчков.

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Власти просят людей подняться на высокогорье

Ближайший крупный город к эпицентру – Гисборн с населением около 35 500 человек. Местным, проживающим у побережья от мыса Ранавэй до залива Толага приказали эвакуироваться.

Любой у побережья, кто почувствовал длительное или сильное землетрясение, должен сразу уйти к ближайшей возвышенности или как можно дальше вглубь страны,

– подчеркнули в Нацагентстве по чрезвычайным ситуациям.

Власть сообщает, что первые волны, возможно, уже достигли районов вокруг Восточного мыса от мыса Ранавей до залива Толага около 03:34 по местному времени.

Они также заявляют, что цунами будет продолжаться в течение нескольких часов, и угроза должна рассматриваться как реальная, пока предупреждение не будет отменено.

Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.

Десятки тысяч людей почувствовали толчки

Более 60 тысяч человек на веб-сайте GeoNet пишут, что почувствовали землетрясение, из них 282 человека назвали толчки "сильными", а 75 – "экстремальными".

Побережье от мыса Ранавей до залива Толага, Новая Зеландия: карта

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