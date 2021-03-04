Новую Зеландию всколыхнуло сверхмощное землетрясение: есть угроза цунами
В Новой Зеландии в ночь на 5 марта произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2. Очаг толчков залегал на глубине около 94 километров.
Источник:NDTV
Геологическая служба США предупредила об угрозе цунами в Тихом океане в пределах 300 километров от эпицентра толчков.
Читайте также Грецию всколыхнуло мощное землетрясение: фото и видео последствий стихийного бедствия
Власти просят людей подняться на высокогорье
Ближайший крупный город к эпицентру – Гисборн с населением около 35 500 человек. Местным, проживающим у побережья от мыса Ранавэй до залива Толага приказали эвакуироваться.
Любой у побережья, кто почувствовал длительное или сильное землетрясение, должен сразу уйти к ближайшей возвышенности или как можно дальше вглубь страны,
– подчеркнули в Нацагентстве по чрезвычайным ситуациям.
Власть сообщает, что первые волны, возможно, уже достигли районов вокруг Восточного мыса от мыса Ранавей до залива Толага около 03:34 по местному времени.
Они также заявляют, что цунами будет продолжаться в течение нескольких часов, и угроза должна рассматриваться как реальная, пока предупреждение не будет отменено.
Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.
Десятки тысяч людей почувствовали толчки
Более 60 тысяч человек на веб-сайте GeoNet пишут, что почувствовали землетрясение, из них 282 человека назвали толчки "сильными", а 75 – "экстремальными".
Побережье от мыса Ранавей до залива Толага, Новая Зеландия: карта
Землетрясения в 2021 году: что известно
- 10 февраля 2021 года в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 7,7. Стихия проявилась вблизи группы коралловых островов Луайоте.
- В Испании 26 января 2021 года вблизи города Гранада произошли несколько землетрясений. В частности, магнитуда подземных толчков достигала более 4 баллов по шкале Рихтера.
- У берегов Чили 23 января 2021 года произошло землетрясение магнитудой 7 баллов.
Поделиться новостью